Disavventura ad Ibiza per Marco Verratti: rubati beni da 3 milioni di euro

Brutta disavventura per il centrocampista abruzzese del Paris-Saint-Germain Marco Verratti e sua moglie Jessica Aidi: sono stati derubati mentre erano in vacanza a Ibiza in una villa affittata da Ronaldo “Il Fenomeno”.

Secondo quanto riportato da dall'agenzia spagnola EFE e successiva conferma da parte del Guardia Civil, al campione di Manoppello sono stati sottratti oggetti dal valore di 3 milioni di euro. Secondo una ricostruzione dei fatti all'interno dell'appartamento non c'era nessuno e non ci sono segni di effrazione ai vari ingressi.