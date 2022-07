Nel pomeriggio odierno una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta in Via Magellano a Pescara per un incendio di un'autovettura,

La conducente, accortasi del fumo che fuoriusciva dal vano motore, ha prontamente abbandonato l'auto ed ha chiamando la sala operativa del 115. La squadra ha spento l'incendio ed ha messo in sicurezza la zona delle operazioni. Sul posto una pattuglia della polizia Municipale di Pescara.