Nel primo pomeriggio di oggi una squadra del Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta sulla Strada Provinciale 2 nel Comune di Città Sant'Angelo per un incidente stradale.

Un autocarro frigorifero è uscito di strada finendo in una scarpata. La squadra giunta sul posto ha messo in sicurezza il mezzo, il conducente è stato preso in cura dal personale 118.

Sul posto i Carabinieri e Polizia Locale.