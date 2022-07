Nella mattinata di oggi, venerdì 15 luglio. una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta in via Torre Costiera (ex camping) nel Comune di Citta Sant'Angelo per l'incendio di sterpaglie.

Considerate le numerose chiamate giunte al numero 115 sul posto è stato inviato anche il Funzionario di Servizio e il DOS Vigili del Fuoco, l'incendio è stato spento evitando il propagarsi alla vicina pineta.

A presidio dell'area vi era una squadra della Protezione Civile di Città Sant'Angelo.