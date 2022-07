Nella mattinata di oggi, lunedì 18 luglio, una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara e una dei Volontari di Popoli sono intervenuti in via Della Madonnina a Bussi sul Tirino per soccorrere una persona caduta nel fiume.

Le squadre, giunte sul posto, hanno perlustrato il tratto di fiume dove la persona stava effettuando dei lavori. Poco dopo è stato rinvenuto privo di vita nella griglia di sbarramento più a valle del fiume. Sul posto i Carabinieri e il personale del 118.