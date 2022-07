Contrada Vallame di Cepagatti: incendio presso un capannone di una fabbrica

Alle 11.00 circa due squadre dei Vigili de Fuoco di Pescara e una del distaccamento di Alanno e una dal Comando di Chieti sono intervenute a Vallemare di Cepagatti per l'incendio di materiale plastico stoccato all'esterno della fabbrica Italcables attualmente dismessa.

Le squadre hanno subito contenuto l'incendio mediante l'utilizzo di liquido schiumogeno, sul posto è intervenuto il funzionario dei Vigili del Fuoco per il coordinamento delle squadre ed è stato richiesto l'intervento dell'ARTA i Carabinieri e la Polizia Locale si Cepagatti.

L'incendio è sotto controllo ed in fase di bonifica e sono in corso le verifiche per accertarne le cause.