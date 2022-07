Questa mattina le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Pescara sono intervenute a Santa Teresa di Spoltore in Via Pozzali, per un incendio di sterpaglie in prossimità di alcune abitazioni.

Sul posto sono intervenuti 14 uomini con 5 mezzi ed un mezzo aereo del Elinucleo di Pescara. Giunti sul posto si è subito provveduto a proteggere le abitazioni ed evitare la propagazione dell'incendio, l'intervento è ancora in corso in fase di bonifica.