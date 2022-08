Sono in lieve miglioramento le condizioni di salute di Luca Cavallito, ex calciatore 49enne con precedenti penali rimasto gravemente ferito nell'agguato al bar della Strada Parco di lunedì scorso.

Cavallito resta comunque in prognosi riservata. Il paziente, in sedazione farmacologica, è in attesa di un nuovo intervento chirurgico per l’estrazione del proiettile conficcato nella testa dell’omero.