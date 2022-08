Cuba: turista pescarese morto a causa del vaiolo delle scimmie

Un turista originario di Pescara è morto a Cuba a causa del Vaiolo delle scimmie. Germano Mancini, 50 anni e comandante dei Carabinieri di Scorzè (provincia di Venezia) si trovata a Cuba per una vacanza. Ricoverato in gravi condizioni, Mancini non ce l'ha fatta. Il suo è il primo caso di vaiolo delle scimmie rilevato a Cuba.

A dare la conferma sul decesso è stato Emanuele Spiller, comandante reparto operativo carabinieri di Venezia: "Confermiamo il decesso, ma non sappiamo ancora nulla sulle cause, aspettiamo che l'Ambasciata ci faccia sapere qualcosa in più. Noi sappiamo che era in vacanza con degli amici e poi ha cominciato a stare male."

Il Ministero della Salute Pubblica cubana ha comunicato il primo caso di vaiolo delle scimmie. Secondo il Ministero "Il paziente è rapidamente progredito alla gravità, essendo in condizioni critiche instabili dal 18 agosto, morendo nel pomeriggio del 21.

Il referto dell'autopsia effettuata presso l'Istituto di Medicina Legale ha rivelato come causa della morte la sepsi dovuta a broncopolmonite dovuta a un germe non specificato e danni multipli d'organo.

Allo stesso modo, attraverso gli studi effettuati fin dall'inizio per cercare possibili cause associate che potrebbero aver condizionato la sua gravità, sono state escluse altre patologie di eziologia infettiva.

A seguito delle azioni di focus control previste dal protocollo approvato per la prevenzione di questa malattia nel Paese, i suoi contatti restano isolati, fino ad ora asintomatici."