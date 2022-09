Insultò un ragazzo omossessuale sui social, condannata un'insegnante 79enne

Il Tribunale monocratico di Pescara ha condannato un'antropologa ed insegnante universitaria al pagamento di un risarcimento di mille euro per diffamazione a mezzo stampa per aver offeso sui social un 35enne ragazzo omosessuale di Spoltore.

La docente, di 79 anni, dovrà sostenere anche le spese legali (2000 euro) alla parte civile e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali della vittima da definire in separata sede (tramite un distinto Processo Civile), concedendo una provvisionale di 500 euro, vincolandola alla sospensione temporanea della pena. La pena è stata sospesa, beneficio subordinato al pagamento della provvisionale entro sei mesi. Oltre le spese legali e morali, il Pubblico Ministero ha chiesto una condanna di 4 mesi all'imputata.

I fatti sono andati avanti dal 2016 al 2020, quando l'insegnante sul gruppo Facebook “Forum città di Spoltore”, definì il ragazzo come un "simpatico diverso, che per fortuna non rappresenta nessuno", “solito povero idiota”.

Tra i motivi di questi insulti anche il montaggio di un panchina arcobaleno situata a Spoltore. Nel post l'antropologa scrisse

"Spoltoresi rimandiamo a casa il ragazzetto stupido e saccente regalandogli insieme al biglietto di sola andata una panchina colorata che lo qualifica meglio di qualsiasi marchio". E ancora: "Vuole installare una panchina colorata a Spoltore per permettere a chi ne ha bisogno di mettere in mostra la sua diversità".

L'avvocato del ragazzo, 35 anni, si è espressa così all'ANSA: