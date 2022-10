Un 43enne pescarese è stato arrestato dalla Sezione Antirapina della Squadra Mobile per essere entrato in una farmacia della città, per essersi recato direttamente dietro il bancone e minacciando il personale attraverso l'uso di una piccozza pretendendo l'immediata consegna di una medicina.

Subito dopo l'uomo si è dato alla fuga, ma è stato bloccato dalla Squadra Mobile subito dopo intervenuto contro la quale stava opponendo resistenza.