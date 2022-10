Tre rapine in diversi supermercati di Pescara, arrestato il rapinatore

Un uomo di 33 anni di Pescara è stato arrestato e portato in carcere per aver commesso tre rapine in altrettanti supermercati della città di Pescara.

La prima rapina è stata messa in atto la scorsa estate mentre le restanti due tra l'8 e l'11 ottobre. L'uomo ha agito da solo, a bordo di uno scooter, entrando nel supermercato poco prima dell’orario di chiusura ed ha sempre utilizzato una pistola per minacciare i cassieri e farsi consegnare i soldi.

I sospetti degli investigatori si sono rivelati fondati in quanto venerdì scorso, pochi minuti prima delle ore 20.00, lo hanno bloccato prima che potesse raggiungere il supermercato scelto per l'ennesimo colpo.

Addosso al rapinatore sono stati trovati indumenti utili a travisarsi, compreso un passamontagna, la pistola ad aria compressa in metallo usata per minacciare le vittime. Lo scooter fu rubato il 22 agosto, giorno della prima rapina mentre venerdì, giorno in cui il 33enne è stato fermato ha reagito ingaggiando una colluttazione con gli agenti causando a due di loro lesioni giudicate guaribili in 3 giorni e sfondato anche un vetro dell’auto della Squadra Volante utilizzata per il suo trasporto.

L'uomo è stato arrestato per tentata rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sulla base degli elementi emersi dalle indagini della Squadra Mobile, l' Autorità Giudiziaria ha disposto la custodia cautelare per le altre 3 rapine.