Alle ore 10,55 circa una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alanno è intervenuta in Via Delle Industrie a Manoppello scalo per un'incidente stradale.

La vettura in fase di manovra si è ribaltata con il conducente di 77 anni all'interno.

La squadra sul posto ha provveduto ad estrarre la persona dalla vettura in sicurezza per poi consegnarla al personale sanitario intervenuto con un'ambulanza. Sul posto una pattuglia dei Carabinieri di Popoli.