Movida: sequestrata una discoteca abusiva di Pescara Vecchia

Nella notte dell'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione, la Squadra Amministrativa della Questura è intervenuta presso un locale di Pescara Vecchia mentre era in atto una festa scolastica in maniera abusiva priva dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti, bevande alcoliche e della licenza di pubblico spettacolo.

La festa era animata da dj con la presenza di circa 130 giovani, prevalentemente minorenni. La polizia ha immediatamente interrotto l'attività ed eseguito un immediato sequestro preventivo del locale, denunciando il titolare per esercizio abusivo di pubblico spettacolo e per l’inottemperanza delle ordinanze comunali, attraverso una sanzione amministrativa di 7 mila euro.

Sempre nell'area della movida pescarese, la Squadra Amministrativa ha sorpeso il titolare di un locale a somministrare una bevanda alcolica ad una giovane, ben un’ora dopo il limite delle ore 03.00, previsto dall’attuale legge che ha come scopo principale la tutela della sicurezza stradale in orari notturni.

Nonostante le ammissioni, l'esercente dovrà pagare una sanzione amministrativa dai 5 mila ai 20 mila euro. Questi controlli, predisposti dal Questore di Pescara Luigi Liguori, sono stati intensificati a causa dell'avvicinarsi delle festività natalizie e l'aumento delle persone soprattutto nella zona della movida, con particolare attenzione alle discoteche e locali pubblici al fine di evitare riflessi negativi sull’ordine e la sicurezza pubblica e contrastare ogni grave forma di illegalità.