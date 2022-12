Montesilvano: sequestrati 5 kili di petardi illegali all'interno di un'abitazione

In vista del Capodanno e l'intensificazione dei controlli da parte della Polizia di Stato, la Squadra Amministrativa della Questura di Pescara unitamente al Nucleo Artificieri, ha effettuato numerosi controlli nei punti vendita depositi di materiale pirotecnico e depositi di spedizione, con l'obiettivo di intercettare materiale pirotecnico illegale da immettere sul mercato.

Mercoledì scorso, all'interno di un'abitazione di Montesilvano, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 70 petardi artigianali del peso complessivo di 5 kg, privi di qualsiasi etichettatura e dei requisiti minimi di sicurezza, non classificati, materiale altamente pericoloso per la sicurezza di chi li avrebbe utilizzati, da immettere illegalmente sul mercato.

L'uomo, cittadinanza italiano incensurato di 29 anni, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione abusiva di materiale esplodente di tipo pirotecnico finalizzata alla vendita. Le indagini non si fermano per cercare di risalire a gruppi criminali che producono e commerciano illegalmente tali prodotti che vengono poi venduti a caro prezzo nelle feste di fine d’anno, generando un importante giro d’affari, difficile da stimare poiché si tratta di sommerso, ma che su scala nazionale assume valori considerevoli.