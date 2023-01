Pescara: incendio in Via Roma. A fuoco i cassonetti dell'immondizia

La città di Pescara si è svegliata con un bruttissimo incendio nel cuore del centro, precisamente in Via Roma con a fuoco alcuni cassonetti ed una stanza di un edificio della medesima via.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della zona dagli agenti della Polizia Locale e le Forze dell'Ordine per tutelare l'incolumità dei passanti. Fortunatamente non risultano feriti. In questo momento gli Agenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica del rogo.

