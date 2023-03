Pescara: incendio nella notte in un appartamento in Via Tito Speri

Alle ore 01.00 circa due squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Pescara, con il supporto dell'autoscala, sono intervenute in via Tito Speri a Pescara per un incendio di abitazione. Le fiamme scaturitesi al 5° piano dell'edificio hanno provocato danni anche al piano sottostante.

Il personale VVF ha provveduto all'estinzione dell' incendio e alla messa in sicurezza dei locali. Le operazioni di spegnimento e la successiva attività di bonifica dei locali hanno impegnato il personale VVF per circa 5 ore.

L'abitazione è stata dichiarata momentaneamente inagibile. Dalle prime verifiche effettuate l'origine dell'incendio sarebbe da ricondurre a cause di natura elettrica. Non ci sono persone coinvolte. Sul posto è intervenuto il Funzionario di servizio del Comando e personale dei Carabinieri.