Nel pomeriggio di ieri, alle ore 15.51, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta per un incendio a Castiglione a Casauria Contrada Fornaca via Acquaviva, per l'incendio di due mezzi agricoli ed una piccola legnaia vicina.

La squadra, composta da 5 uomini ed 1 mezzo, giunta sul posto ha spento l'incendio e bonificato la zona interessata.