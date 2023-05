Incidente mortale sulla A25 tra due veicoli, dove una persona è deceduta. L'impatto è avvenuto all'interno della galleria "Villanova", in prossimità di un'area di cantiere, segnalata come previsto dal vigente codice della strada, dove era stato istituito il doppio senso di marcia.

Per i veicoli diretti in direzione Roma il traffico sarà deviato verso l'uscita "Pescara Villanova". Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.