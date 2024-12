Sommozzatori sul molo nord [FOTO]

Sul molo nord di Pescara si sono recati stamane i sommozzatori della Guardia di Finanza che stanno cercando qualcosa. Sul posto ci sono anche la guardia costiera e la polizia di stato. Non viene consentito alla cittadinanza di avvicinarsi. Si stanno effettuando ricerche anche alla foce del fiume, ma al momento è ancora poco chiara la ragione alla base di queste operazioni.

Sono altresì presenti i carabinieri, intervenuti con un motoscafo. In base a ciò che risulta a PescaraNews.net, intorno alle ore 2 di questa notte una persona dovrebbe essersi buttata dal ponte. Pare, nello specifico, che si tratti di una donna. Indaga la questura, con i sommozzatori dei carabinieri in ausilio. Notizia in aggiornamento.