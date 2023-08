Pescara: migliorano le condizioni del 12enne colpito ieri da un fulmine

Migliorano le condizioni di salute dal ragazzo di 12 anni colpito nella giornata di ieri da un fulmine mentre stava per iniziare l'allenamento di calcio presso il campo Cedit di Chieti Scalo. Il ragazzo, 12 anni di Chieti, è stato prima ricoverato in codice rosso vicino l'ospedale SS. Annunziata per poi essere trasferito all'Ospedale “Santo Spirito” di Pescara.

La Asl pescarese, attraverso una nota, ha comunicato, che il ragazzo è sveglio ed è stato intubato. Resterà in osservazione nella Terapia Intensiva Pediatrica fino allo scioglimento della prognosi.