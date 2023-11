La Capitaneria di Porto di Pescara sequestra 230 kg di vongole

Circa 230 chilogrammi di prodotto ittico sono stati sequestrati dalla Capitaneria di Porto di Pescara.

L'ingente quantitativo di vongole (venus gallina) è stato scopeto dai militari al momento dello sbarco nel Portocanale, detenuto illecitamente a bordo di due mezzi di trasporto e verosimilmente destinato alla commercializzazione illegale.

Il trasgressore è stato sanzionato per 1500 euro, mentre il prodotto ittico, ancora in stato vitale, è stato rigettato in mare grazie all'ausilio di un'unità navale in dotazione al Comando.

"Le attività di controllo e vigilanza sulla filiera della pesca continueranno senza sosta al fine di tutelare il consumatore finale e il mare quale volano delle attività marittime" ha dichiarato il direttore marittimo di Pescara, Capitano di Vascello Fabrizio Giovannone.

(fonte Ansa Abruzzo)