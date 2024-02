Vasca e termosifone rimossi in via Raffaello dagli operatori di Ambiente spa

“Domenica mattina: vasca e termosifone in via Raffaello a Pescara. Grazie agli operatori di Ambiente spa per l’immediato intervento. Ricordo che per i rifiuti speciali ingombranti abbiamo un servizio su prenotazione (e, ai barbari incivili come quelli di stamattina, che il conferimento illegale in strada è un reato penale)”.

E' l'ammonimento lanciato via social dal presidente di Ambiente spa, Riccardo Chiavaroli. Purtroppo combattere contro i maleducati è un'impresa ardua in questa città, ma il Comune ci sta provando ugualmente cercando di contrastare in tutti i modi queste pratiche scorrette.