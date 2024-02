Minaccia di buttarsi giÃ¹ dal balcone, paura in piazza Spirito Santo

Paura nel primo pomeriggio di oggi, 28 febbraio, vicino piazza Spirito Santo, per un uomo che sta minacciando di buttarsi giù dopo essere salito sul balcone di un palazzo. Sul posto polizia, 118 e vigili del fuoco con autoscala e camionetta. Attimi di tensione in tutta l'area.

Via Rieti è stata transennata, e quindi l'accesso è attualmente inibito sia da via Latina che da via Napoli. Con l'uomo si sta relazionando un negoziatore nel tentativo di farlo desistere dall'insano gesto di lanciarsi nel vuoto. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Pescara.

+ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +