Emergenza finita: salvato il ragazzo in bilico su un balcone a piazza Spirito Santo

Emergenza terminata in piazza Spirito Santo. Ed è finita - per fortuna - bene. Il 23enne che ormai da quasi due giorni era in bilico su un davanzale è stato estratto dal suo appartamento nella mattinata di oggi, 1° marzo, e portato in ospedale dai soccorritori. Erano circa le 10. Poco prima era stato prelevato il suo pitbull, che per tutto il tempo è rimasto insieme a lui su quel balcone.

Il punto di svolta è stato quando il ragazzo è rientrato un attimo in casa perché aveva bisogno di andare in bagno. Per cercare di farlo desistere dal suo gesto le forze dell'ordine gli avevano anche offerto una scatoletta di cibo per il proprio cane. Alla fine, sono riusciti ad aprire la porta e lo hanno preso senza troppi problemi.

Sul posto si erano recati vigili del fuoco di Terni e Pescara, la polizia del capoluogo adriatico e i Ros dei carabinieri di Roma. In questi minuti, proprio relativamente alla vicenda del giovane che per più di 40 ore ha minacciato di lanciarsi nel vuoto dal 5° piano di un palazzo, il Questore Carlo Solimene sta incontrando i giornalisti per fare il punto della situazione e ricostruire quanto accaduto da mercoledì pomeriggio a questa mattina.