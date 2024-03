Furti all’interno delle scuole di Montesilvano: recuperati sette tablet e due pc

Un inizio di settimana movimentato per le scuole di Montesilvano, una serie di furti a diversi Istituti scolastici tra cui alla “Di Blasio” in Piazza Diaz, alla “Ludovico De Zelis” in Piazza Marconi e all’Alessandrini in via D’Agnese. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesilvano sono intervenuti presso i citati plessi per effettuare accurati sopralluoghi durante i quali hanno acquisito delle immagini dal sistema di video sorveglianza ed ogni ulteriore indizio utile.

Nell’occasione si è appurato che i malfattori si erano impossessati di 8 tablet utilizzati dai bambini, 2 computer, una lavagna interattiva multimediale e denaro portato via dai distributori automatici di snack. Le immediate indagini hanno permesso di individuare il probabile autore di questa sequela di furti, che non solo hanno creato danni di tipo patrimoniale, ma anche disagi per le attività scolastiche. Nel corso di questa notte, il soggetto sospettato è stato individuato nella zona centrale di Montesilvano e sottoposto a controllo da un equipaggio della Radiomobile giungendo quindi alla sua compiuta identificazione.

Con ogni probabilità era già in procinto di compiere altri colpi. Il soggetto, un 34enne italiano con precedenti di polizia, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Pescara e risponderà di furto aggravato continuato, ma lo stesso era già gravato da un provvedimento restrittivo poiché indagato per altri furti, nonché sottoposto al provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Montesilvano emesso dal Questore di Pescara in data 5 febbraio su proposta proprio dei Carabinieri di Montesilvano.

Nel corso delle operazioni si è riusciti a recuperare il borsone nel quale erano stati occultati i tablet e i computer portatili. Si appurava che la refurtiva era stata nel frattempo già “piazzata” e gli ulteriori accertamenti hanno permesso di individuare il ricettatore, un 52enne cittadino straniero, con precedenti di polizia, che veniva trovato in possesso di ben nr. 7 tablet degli 8 asportati dalla scuola primaria “Di Blasio” e due dei computer portatili provento di furto nei restanti istituti. La refurtiva recuperata sarà consegnata ai dirigenti scolastici degli Istituti interessati. Indagini tuttora in corso per recuperare il restante bottino.