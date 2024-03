Droga a Spoltore: nei guai 58enne con 5 panetti di hashish

Operazione anti droga a Spoltore. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Pescara hanno infatti arrestato questa mattina un 58enne dopo averlo trovato in possesso di circa 250 grammi di hashish. La sostanza stupefacente era suddivisa in 5 panetti celati in carta trasparente.

Come si legge in una nota, i militari dell'Arma hanno sottoposto a sequestro la droga, mentre l’uomo e’ stato condotto presso la casa circondariale di San Donato, a Pescara, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.