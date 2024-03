Scontro tra un'auto e un ciclomotore, paura in viale Luisa D'Annunzio

Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore della mattinata di oggi, 15 marzo, a pochi passi dal lungomare nella zona della pineta. Più precisamente, il sinistro è avvenuto lungo viale Luisa d'Annunzio, all'incrocio con via Scarfoglio, e ha coinvolto due veicoli: una 500L e un ciclomotore.

Per cause ancora da stabilire con esattezza, poco dopo le ore 8,30 l'auto e lo scooter hanno impattato tra loro, con il mezzo a due ruote che nello scontro è finito per terra riversandosi su un lato. Sul posto, per effettuare i rilievi di rito e accertare le eventuali responsabilità, si sono recati gli agenti della polizia locale di Pescara.