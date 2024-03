Cane ritrovato parzialmente sepolto, è giallo in via Prati

Giallo a Pescara colli, dove un cane è stato ritrovato parzialmente sepolto suscitando l'indignazione di molte persone, mentre la foto che lo ritrae è diventata virale sui social. Molto probabilmente, l'animale era stato seppellito in maniera superficiale e poi ricoperto con poca terra, che magari è stata rimossa in un secondo momento da qualcun altro. Sta di fatto che la scena che si è presentata a parecchi cittadini era assolutamente spiacevole, e ha destato preoccupazione e sconcerto. Adesso dall’autopsia si cercherà di capire se, al momento della sepoltura, il cane fosse già morto o no.

Di sicuro l'animale era stato visto da un veterinario, poiché aveva il pelo rasato su una zampetta e presentava anche un cerotto da flebo; secondo quanto risulta a PescaraNews.net, questo povero amico a quattro zampe sarebbe stato rinvenuto da una donna che stava passeggiando lungo via Prati. Successivamente, sul posto sono intervenute alcune volontarie. Della questione è stata interessata anche l'assessora alla tutela del benessere animale, Nicoletta Di Nisio. Adesso ci si augura che quanto prima venga fatta piena luce su questa spinosa vicenda.