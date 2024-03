Paura a Villa Raspa di Spoltore, rapina a mano armata in una tabaccheria

Paura ieri pomeriggio a Villa Raspa di Spoltore. Come riporta Spoltore Notizie, un uomo con il volto travisato ha messo a segno una rapina a mano armata nella tabaccheria D’Angelosante, in via Italia: intorno alle 17:45 è entrato nell’esercizio commerciale e, dopo aver puntato la pistola contro la titolare, le ha intimato di consegnargli tutto l’incasso.

La donna, riferisce sempre Spoltore Notizie, ha soddisfatto le richieste del malvivente e gli ha dato ciò che aveva in quel momento, ossia poche centinaia di euro. Dopo aver preso i soldi, il bandito si è dileguato. Ad attenderlo all'esterno c’era un complice, a bordo di una Toyota Aygo. Nel frattempo la titolare dall’attività ha chiamato le forze dell'ordine.

Sul posto si sono così recate due pattuglie dei carabinieri, e questi ultimi hanno avviato immediatamente le indagini, che sarebbero già a buon punto. In base a quanto fa sapere Spoltore Notizie, infatti, le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali, dotate di lettori di targa, potrebbero aver ripreso il veicolo utilizzato per il colpo.