Mafia dei pascoli in Abruzzo: il servizio in onda a 'Le Iene'

Un servizio lungo e corposo (ben 13 minuti di durata), intitolato “Mafia in Abruzzo: assalto ai fondi europei per l'agricoltura”. Così la trasmissione televisiva di Italia 1 ‘Le Iene’ ha acceso ieri sera i riflettori sulla nostra regione recandosi in provincia dell'Aquila per parlare della famigerata mafia dei pascoli, che per fare incetta dei fondi europei avrebbe occupato tutto il nostro territorio.

Tra imprenditori del nord Italia, prestanomi locali, infiltrazioni della malavita pugliese e istituzioni che, pur essendo a conoscenza di tutto, farebbero finta di non vedere, l'inviato Gaetano Pecoraro ha delineato un quadro decisamente fosco, occupandosi di una vicenda a dir poco scottante.

“L'Abruzzo è la regione d'Italia con il maggior numero di terre pubbliche destinate al pascolo”, ha precisato Pecoraro in un passaggio audio. Ma non finisce qui, perché il giornalista siciliano (coadiuvato da Nicola Remisceg) ha fatto riferimento anche a un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Pescara.

A tale proposito ha intervistato il comandante provinciale, colonnello Antonio Caputo, ma anche cittadini comuni, come ad esempio la professoressa Lina Calandra, docente di Geografia all'università dell'Aquila. Il servizio è disponibile su https://www.iene.mediaset.it.