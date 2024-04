Operava su un'app di incontri per raggirare uomini, denunciata

Avrebbe adescato uomini per poi derubarli una volta entrata nelle loro abitazioni, con un modus operandi ormai collaudato. I carabinieri della Stazione di Pescara Scalo hanno denunciato a piede libero una donna di etnia rom, domiciliata nella provincia di Roma. Le indagini sono state avviate dopo una denuncia sporta da un pensionato del capoluogo adriatico, che era stato contattato su un’app di incontri da una ragazza, alla quale aveva proposto di raggiungerlo in casa sua.

La donna, rimasta per un paio di giorni ospite nell’abitazione, una volta carpita la fiducia dell’anziano signore avrebbe approfittato della sua disattenzione per rovistare tra gli effetti personali e appropriarsi dei monili in oro. Subito dopo, con una scusa, si sarebbe allontanata senza fare mai più ritorno. L'attività d’indagine ha preso spunto dalla comparazione della foto presente sul profilo social con le immagini delle telecamere di sorveglianza, che avrebbero consentito il riconoscimento fotografico della rom, con numerosi precedenti specifici.