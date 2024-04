Incendio in una rivendita di biciclette, paura a Montesilvano

Momenti di paura stamane verso mezzogiorno in via Verrotti, a Montesilvano, dove le fiamme hanno quasi distrutto un negozio di rivendita di biciclette che si trova al numero civico 73. I vigili del fuoco di Pescara sono intervenuti per spegnere le fiamme propagatesi all’interno del locale.

Ancora sconosciute le cause dell’incendio. Si registrano danni ai materiali e alle attrezzature presenti nell'officina, oltre ad alcuni elementi strutturali. Al termine delle operazioni di estinzione, i pompieri hanno provveduto ad effettuare la messa in sicurezza del locale. Sul posto anche i carabinieri del comando di via Agostinone.