Finti operatori dell'Enel a Montesilvano: allertati i carabinieri

“Buongiorno, siamo operatori Enel, possiamo entrare?". Queste sono le parole con cui nella giornata di oggi, sabato 20 aprile, si sono presentate due persone, finti operatori dell'azienda Enel Energia, alle diverse case che si trovano in via Umbria, a Montesilvano. Numerose, infatti, sono state le segnalazioni che hanno spinto i residenti ad allertare le forze dell'ordine. C'è, inoltre, particolare preoccupazione per gli anziani che vivono nella zona interessata, potenziali soggetti di truffe.

Questi sedicenti operatori, con la scusa di effettuare dei controlli per conto di Enel Energia, hanno suonato i citofoni delle diverse case lungo la strada, anche in maniera insistente secondo alcune testimonianze: tutto ciò ha spinto i residenti stessi ad allertare i carabinieri. Si ricorda, infatti, che in diverse occasioni l'azienda italiana di gas e luce aveva ribadito che nessuno, per loro conto, viene autorizzato a richiedere denaro a domicilio.