Ritrovato Giuseppe Tocco: era vicino a Brecciarola in una zona impervia. Lo hanno fatto sapere i suoi familiari, che due giorni fa avevano dato l’allarme, sùbito diffuso dagli organi di stampa. L'anziano, 79 anni, era scomparso da Chieti Scalo. L'ultimo avvistamento a Penne, alla guida della propria Lancia Ypsilon, poi si erano susseguite segnalazioni a Rosciano, Carpineto della Nora e altri paesi del Pescarese.

A notare Tocco, nella zona del Cavallino, è stata una persona del posto. Le sue condizioni di salute sono buone, e il 79enne, che da tempo è affetto da una grave malattia, è stato comunque condotto in ospedale per accertamenti. Per le ricerche dell'uomo si era attivata anche l'associazione Penelope Abruzzo odv. Stamane il lieto fine.