Incendio nella scuola elementare di San Giovanni Bosco (e non è la prima volta)

Un incendio si è propagato nel pomeriggio di oggi, 12 maggio, all'interno della scuola elementare di San Giovanni Bosco, in via Monte Siella. Per spegnere le fiamme si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Pescara. Sul posto anche la polizia municipale e i sanitari del 118. Critiche all'amministrazione comunale vengono rivolte dal vice presidente del consiglio regionale Antonio Blasioli (Pd), che più volte - l'ultima è stata poche settimane fa - ha scritto al sindaco Carlo Masci per sensibilizzarlo sulle condizioni di un plesso che è ormai “colposamente abbandonato”.



Anche nel caso del rogo odierno si tratterebbe di un episodio non nuovo, essendosi già verificato in passato: “Questa scuola, assieme alla scuola Michetti, era la risorsa del quartiere ospedale. Oggi è diventata il problema. In mezzo Masci”, dice Blasioli. La primaria San Giovanni Bosco, chiusa da cinque anni, è “ancora priva di finanziamenti”, rimarca Blasioli, senza contare che adesso sarebbe anche diventata un rifugio per sbandati e senzatetto. Le conseguenze, con tanto di fumo, sono sotto gli occhi di tutti.