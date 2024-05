Entra in un negozio e nasconde i cosmetici nello zainetto, poi fugge: 28enne denunciato

La Squadra Volante della polizia di Pescara ha individuato il presunto autore di un furto in un negozio del centro. Dopo aver raccolto gli elementi utili alla sua identificazione, gli agenti hanno rintracciato e denunciato il ladro, un 28enne, per furto aggravato.

Già noto alle forze dell’ordine e più volte deferito per reati contro il patrimonio, il giovane avrebbe rubato numerosi cosmetici nascondendoli all’interno di uno zainetto. Poi, sfruttando la distrazione dei dipendenti, non curante del sistema di videosorveglianza avrebbe prelevato dagli scaffali svariati articoli per l’igiene personale poi fuggire una volta arrivato alle casse, allontanandosi tra le vie del centro.

Un dipendente, che ha assistito alla scena, ha tentato di inseguire il malvivente che è però riuscito a far perdere le proprie tracce. A quel punto è scattata la segnalazione alla Sala Operativa della Questura, a cui è stata fornita la descrizione del ragazzo. Nel giro di poco tempo i poliziotti, dopo aver visionato le immagini delle telecamere a circuito interno, sono riusciti a rintracciarlo, identificarlo e a segnalarlo all’autorità giudiziaria.