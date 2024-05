Donna scomparsa, appello dellâ€™associazione Penelope

Penelope, l’associazione delle famiglie e degli amici delle persone scomparse presieduta in Abruzzo da Alessia Natali, ha lanciato nelle scorse un appello per le ricerche di Barbara Gagliardi. La signora, 47 anni, è scomparsa da Chieti il 27 maggio.

Uscita dalla sua abitazione due giorni fa in mattinata e, da allora, non si hanno più sue notizie. L’auto è stata ritrovata a Roccamorice, in provincia di Pescara. Chiunque dovesse avere informazioni utili alle ricerche può contattare, anche in forma anonima l’associazione al 347 5922521 o il Pubblico soccorso al 112.