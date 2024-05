Ascensore a fuoco, paura nella notte in via Caduti per Servizio

Vigili del fuoco in azione nella notte a Fontanelle, più precisamente in via Caduti per Servizio 49, dove si è verificato l'incendio della cabina ascensore a servizio di un edificio di civile abitazione. L'allarme è scattato poco prima delle ore 4, quando una squadra dei pompieri di Pescara è intervenuta sul posto, con l'ausilio dell’autoscala, per spegnere le fiamme che nel frattempo erano divampate.

Gli operatori hanno anche messo in sicurezza lo stabile facendo defluire il fumo che aveva invaso completamente il vano scala. A scopo precauzionale i condomini sono stati allontanati dalle loro abitazioni fino al termine di tutte le procedure di soccorso. Ancora da definire le cause del rogo. I vigili del fuoco sono stati supportati dalla polizia e dal sanitari del 118.