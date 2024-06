Villa Raspa di Spoltore, giovane perde il controllo della macchina e abbatte la pensilina del bus

Perde il controllo della propria macchina e abbatte la pensilina della Tua. Paura questa mattina intorno alle 6.35 in viale Europa, a Villa Raspa di Spoltore, all’altezza dell’incrocio con via Liegi. Come riporta Spoltore Notizie, sarebbe un probabile colpo di sonno la causa dell’incidente. Il ragazzo alla guida ha sbandato con la sua Fiat 500 X, che viaggiava in direzione mare, andando a finire la corsa, come detto, contro una pensilina della Tua.

Fortunatamente, anche dato l’orario, non c’erano persone ad attendere il bus, e quindi non si sono registrati feriti. Sempre Spoltore Notizie riferisce che sul posto, poco dopo, è arrivata una pattuglia della polizia locale di Spoltore, che ha effettuato i rilievi di rito, mentre un mezzo della Sicurezza e Ambiente ha raccolto i detriti e ripulito la carreggiata. Soltanto un grosso spavento e nessuna conseguenza fisica per il giovane automobilista.