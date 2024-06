Scontro auto-scooter, incidente sul ponte Capacchietti [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 12 giugno lungo il ponte Capacchietti, più precisamente nel tratto che, provenendo da via Aterno, va verso la rotatoria di smistamento del traffico per Villa Raspa e via del Circuito. A scontrarsi tra loro, per cause che sono ancora in corso di accertamento, un'auto e uno scooter.

Sul posto si sono recati gli agenti della polizia locale di Pescara, che hanno effettuato i rilievi di rito. Per ragioni di sicurezza, e per consentire al meglio lo svolgimento di tutte le operazioni, la circolazione è stata deviata su una sola corsia, delimitando con i birilli il lato sinistro della carreggiata, dove si trovavano i due mezzi. La situazione è poi tornata alla normalità nel giro di poco tempo.