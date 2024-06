Incidente a Spoltore, sulla SS 16 Bis si scontrano una bici e una macchina

Scontro tra una bicicletta a una macchina questa mattina intorno alle ore 8:15, quando una 40enne residente a Pescara, in sella alla sua bici da corsa, si è scontrata con una macchina mentre stava percorrendo la SS16 bis in direzione Spoltore (via Dante). Alla guida dell’auto c'era una donna di 34 anni, residente a Spoltore, che in quel momento usciva da via Parini.

La ciclista è rimasta ferita, per fortuna non in modo grave, ed è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale civile ‘Santo Spirito’ di Pescara. Sul posto anche un’altra ambulanza per soccorrere la conducente del veicolo, in stato di shock dopo l’accaduto. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Spoltore, guidata dal comandante Panfilo D’Orazio.