Illecita gestione di rifiuti pericolosi, sequestrata area di azienda dedita al trasporto di merci su strada

I militari del Reparto Operativo Aeronavale di Pescara in stretta sinergia con la componente territoriale del Corpo della Tenenza di Ortona hanno condotto e concluso una complessa attività di polizia giudiziaria che ha permesso di individuare, nel comune di Ortona (CH), un sito al cui interno era presente una carrozzeria abusiva che, in violazione delle vigenti normative in materia ambientale, risultava essere priva di autorizzazioni per la gestione dei rifiuti speciali nonché della prevista abilitazione per l’emissione di fumi in atmosfera provenienti dal forno di verniciatura.

Le indagini sono scaturite da una collaborazione con la componente territoriale del Corpo ed attraverso una mirata campagna di sorvoli effettuati dalla Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pescara sono stati individuati dall’alto rifiuti in evidente stato di abbandono su nudo terreno. Mediante l’ausilio dei più moderni sensori di missione, installati sugli aeromobili del Corpo, è stato inoltre possibile risalire alla tipologia dei materiali illegalmente stoccati.

I successivi riscontri svolti con il supporto della Tenenza di Ortona, hanno così consentito di constatare l’illecito deposito di rifiuti in violazione della normativa ambientale. L’attività ha portato al deferimento all’autorità giudiziaria del legale rappresentante della società, nonché il sequestro preventivo dell’area di complessivi mq. 1500 circa e di tutto quanto presente al di sopra di essa, per i reati previsti dal D.Lgs. 152/2006.