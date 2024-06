Spoltore, tamponamento a catena: coinvolti quattro mezzi

Sono quattro i mezzi coinvolti in un tamponamento a catena avvenuto questa mattina in via Mare Adriatico, a Spoltore. L'incidente è avvenuto alle ore 5.50 circa. Sulla dinamica esatta e le responsabilità sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Pescara, intervenuti subito dopo. L’impatto fra i quattro mezzi è stato molto violento.

Le auto coinvolte sono una Volkswagen Scirocco, una Hyundai Atos, una Toyota Yaris e una Volkswagen Up. Le persone alla guida, fortunatamente, non hanno riportato ferite gravi e sono state medicate da un’ambulanza del 118. Sul posto anche la Sicurezza e Ambiente, che si è occupata di ripulire il fondo stradale dai detriti.