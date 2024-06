Cadavere di un 15enne nel parco Baden Powell in via Raffaello

Il cadavere di un 15enne è stato trovato questa sera in un campo di calcetto nel parco Baden Powell, in via Raffaello. Il corpo senza vita del giovane, di origini straniere, è stato rinvenuto da un passante in mezzo alle sterpaglie, abbandonato nell’area verde che si trova tra via Spiga e la ferrovia, accanto alla chiesa ‘Regina della Pace’. Riverso sul dorso, presentava ferite da arma da taglio. Per questo motivo si ipotizza che il ragazzo possa essere stato accoltellato al culmine di una lite.

Sul posto il capo della procura di Pescara Giuseppe Bellelli e la polizia scientifica per i rilievi di rito. Le indagini sono coordinate dalla polizia, intervenuta con una pattuglia insieme ai carabinieri: si è al lavoro per cercare possibili testimoni che abbiano assistito al tragico episodio. Ad ogni modo, sono ancora da accertare con precisione le cause della morte del minore: una prima ricognizione e’ stata effettuata dal medico legale Christian D’Ovidio.