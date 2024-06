Montesilvano: ruba in una casa in costruzione, arrestato

I Carabinieri di Montesilvano hanno arrestato un senegalese, con precedenti specifici, per furto aggravato perpetrato ai danni di una casa in costruzione in via Dora Baltea a Montesilvano. Nella circostanza un privato cittadino avvisava la Centrale Operativa di Pescara che un soggetto si aggirava in zona con fare sospetto e temeva che avesse intenzione di perpetrare furti ai danni delle abitazioni.

Forniva, inoltre, una sommaria descrizione dell individuo. Si provvedeva nell'immediatezza ad inviare sul posto un equipaggio dell'Aliquota Radiomobile del Nor di Montesilvano che, grazie alla tempestività ed alla reattività di intervento, sorprendeva nella flagranza di reato un 38enne, che in quel momento si stava dando a precipitosa fuga a bordo della propria bicicletta dopo aver consumato il furto all'interno di una casa in costruzione.

I militari dell'Arma, avendo avuto contezza che l'uomo potesse corrispondere alla descrizione fornita dal testimone, provvedevano immediatamente a bloccarlo e perquisirlo. Lo stesso veniva trovato in possesso di 20 kg di cavi elettrici contenenti rame e di 2 flessibili che, a seguito degli accertamenti svolti dagli uomini in divisa, sono risultati essere asportati illegittimamente dall'abitazione in costruzione.

Grazie ai molteplici elementi investigativi acquisiti dai carabinieri, il soggetto veniva dichiarato in stato di arresto e condotto presso il tribunale di Pescara per la celebrazione dell'udienza di convalida. In quella sede il giudice, nel concordare pienamente con le risultanze probatorie acquisite, convalidava l'arresto e disponeva la misura della custodia cautelare presso il carcere di San Donato.