Troppi curiosi, il sindaco chiude il parco Baden Powell

Chiuso il parco 'Baden Powell' di via Raffaello, dove domenica scorsa è stato assassinato Thomas Christopher Luciani, 17 anni ancora da compiere. Al cancello d'ingresso della struttura c'è una catena. "Abbiamo deciso - spiega l'assessore ai Parchi del Comune di Pescara, Gianni Santilli - di chiudere il parco per la continua e incessante presenza di persone e curiosi. Il viavai nelle ultime ore si era fatto crescente e per questo abbiamo deciso la chiusura per qualche giorno. Crediamo di riaprirlo entro un paio di giorni". Davanti all'ingresso, intanto, aumentano fiori, striscioni e bigliettini in ricordo del ragazzo ucciso da due coetanei.

Le iniziali dei cognomi dei due presunti responsabili del delitto con le scritte "assassini" e "Christopher vive"; accanto un simbolo che ricorda quello dei "doni della morte" della celebre saga di Harry Potter. E' quanto è stato scritto a grandi caratteri, con bombolette spray, sul prato sintetico del campetto di calcio del parco ‘Baden Powell’. Le scritte, ieri, sono state subito ripulite dal personale del Comune. Rimosso altresì uno striscione dal tenore analogo. Anche per tali ragioni, con ordinanza del sindaco, il parco è stato chiuso al pubblico per alcuni giorni. Il delitto si è consumato in un'area di vegetazione esterna al parco, di pertinenza delle ferrovie, a cui era possibile accedere grazie a una rete danneggiata, ora riparata.

FOTO DI ROBERTO DI BLASIO