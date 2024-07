Incidente in moto a Santa Teresa di Spoltore: 66enne gravissimo dopo lo scontro

Un 66enne è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale civile di Pescara in seguito ad un incidente stradale avvenuto questa notte. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, che si sarebbe verificato intorno all’1:00 in via Maiella a Santa Teresa di Spoltore, nei pressi della rotatoria. Lo riporta Spoltore Notizie.

L’uomo era a bordo del suo scooter, una Yamaha XCity 250, in direzione mare, quando ha perso improvvisamente il controllo, andando a sbattere violentemente contro un palo della luce. Ferito, il centauro è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Santo Spirito, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. I medici si sono riservati la prognosi.

Ad allertare i soccorsi è stata una famiglia che vive a pochi passi dal luogo dello schianto. Si sono occupati di ricostruire la dinamica i carabinieri del nucleo Radiomobile di Pescara. Si è reso infine necessario l’intervento della Sicurezza Ambiente per ripulire la carreggiata dai detriti e dell’azienda che si occupa della pubblica illuminazione (Di Francesco Umberto) per la messa in sicurezza del palo.