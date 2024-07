Furgone va a fuoco, paura ad Alanno [FOTO]

Paura ad Alanno questa mattina, intorno alle ore 10.30, quando una squadra del distaccamento locale dei vigili del fuoco si è recata in contrada Santa Maria del Carmine per l'improvviso incendio di un furgone della Iveco, avvenuto mentre il veicolo era in movimento. I pompieri, appena arrivati, hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona delle operazioni e poi hanno spento le fiamme utilizzando del liquido schiumogeno.

Il conducente del mezzo ha accusato un leggero malore, che ha richiesto l'intervento del personale sanitario del 118. Le sue condizioni sono adesso buone. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi di rito. Ancora da accertare con esattezza le cause del rogo.