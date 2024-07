Abbandona un marsupio con l'hashish e fugge, denunciato l'amico 36enne

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio pianificati per la stagione estiva, la polizia ha intensificato i controlli a Montesilvano e, nel pomeriggio di ieri, la Squadra Volante ha denunciato un 36enne durante le attività finalizzate al contrasto dei reati predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno fermato, in una traversa di corso Umberto, due giovani in sella a una bici, apparsi fin da subito agitati. Uno di loro, all’improvviso, ha gettato a terra il marsupio dentro il quale stava cercando il documento da esibire per la sua identificazione, dandosi alla fuga; l’altro, a quel punto, è stato immediatamente bloccato per evitare che anch'egli scappasse.

Gli operatori hanno quindi effettuato una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire, celati tra gli indumenti intimi, numerose banconote di piccolo taglio per un totale di 465 euro. All’interno del marsupio abbandonato, oltre ai documenti del giovane fuggito, sono stati trovati due pezzi di hashish del peso complessivo di oltre 40 grammi. Accompagnato negli uffici per l’identificazione, dopo le incombenze di rito, il fermato è stato denunciato a piede libero per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.